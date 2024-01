Tiryaki Patronage Laïque Jules Vallès Paris Catégorie d’Évènement: Paris Tiryaki Patronage Laïque Jules Vallès Paris, 3 mai 2024, Paris. Tiryaki Vendredi 3 mai 2024, 20h00 Patronage Laïque Jules Vallès Réservation obligatoire. Paiement sur place (espèces ou chèque). Tarif Plein : 17€ Tarif Réduit : 15€ (tarifs Ville de Paris) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Tiryaki vous propose un voyage au cœur d'une Méditerranée intemporelle. Des parfums du palais ottoman, en passant par les rives de la mer noire jusqu'à leurs créations inspirées de la rencontre entre ces musiques orientales et la langue française. Hande Topaloglu, Loïc Audry, Eden Gerber et Gilles Andrieux se sont rencontrés à Paris autour d'une passion commune pour les musiques d'Anatolie. Leur inspiration et leurs influences variées les ont amenés à proposer un répertoire qui se compose de pièces traditionnelles d'Istanbul, de chants turcs, mais aussi de compositions originales. En turc, « Tiryaki » désigne celui qui est addict . Addict comme ce quartet aux musiques d'Anatolie, aux chansons tristes ou drôles, aux sons mystiques voire psychédéliques, à la poésie des aşiks, à celle de Yunus Emre, de Hafez, Abou-Nouwas, Cavafy mais aussi de Verlaine. Tiryaki recrée un lien ancien et oublié entre la Turquie, la Grèce et la France, tous pays méditerranéens. Hande Topaloglu : chant, bendir Gilles Andrieux : chant, saz, kemençe roumi Loïc Audry : oud . contrebasse Eden Gerber : clarinette Réservation obligatoire. Paiement sur place (espèces ou chèque). Tarifs : 17€ / 15€ (tarifs Ville de Paris) Patronage Laïque Jules Vallès 72 avenue Félix Faure Paris 75015 Quartier de Javel Île-de-France

