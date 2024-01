« Tous les matins du monde sont sans retour » Patronage Laïque Jules Vallès Paris Catégorie d’Évènement: Paris « Tous les matins du monde sont sans retour » Patronage Laïque Jules Vallès Paris, 29 mars 2024, Paris. « Tous les matins du monde sont sans retour » Vendredi 29 mars 2024, 20h00 Patronage Laïque Jules Vallès Réservation obligatoire. Paiement sur place (espèces ou chèque). Tarif Plein : 17€ Tarif Réduit : 15€ (tarifs Ville de Paris) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-29T20:00:00+01:00 – 2024-03-29T21:00:00+01:00

Fin : 2024-03-29T20:00:00+01:00 – 2024-03-29T21:00:00+01:00 Concert autour d’œuvres de Marin Marais et du Sieur de Sainte-Colombe ayant servies à la bande originale du film « Tous les matins du monde » d’Alain Corneau, d’après l’œuvre de Pascal Quignard. Jonathan Dunford et Jérôme Chaboseau, violes de gambe. Réservation obligatoire. Paiement sur place (espèces ou chèque). Tarifs : 17€ / 15€ (tarifs Ville de Paris) Patronage Laïque Jules Vallès 72 avenue Félix Faure Paris 75015 Quartier de Javel Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.patronagelaique.eu/event-details/tous-les-matins-du-monde-sont-sans-retour »}] concert musique Chaboseau Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Code postal 75015 Lieu Patronage Laïque Jules Vallès Adresse 72 avenue Félix Faure Ville Paris Lieu Ville Patronage Laïque Jules Vallès Paris Latitude 48.84006 Longitude 2.285056 latitude longitude 48.84006;2.285056

