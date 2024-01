Float Inside Patronage Laïque Jules Vallès Paris Catégorie d’Évènement: Paris Float Inside Patronage Laïque Jules Vallès Paris, 1 mars 2024, Paris. Float Inside Vendredi 1 mars 2024, 20h00 Patronage Laïque Jules Vallès Réservation obligatoire. Paiement sur place (espèces ou chèque).

Tarif Plein : 17€

Tarif Réduit : 15€

(tarifs Ville de Paris) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-01T20:00:00+01:00 – 2024-03-01T21:00:00+01:00

Fin : 2024-03-01T20:00:00+01:00 – 2024-03-01T21:00:00+01:00 Un joueur de Yanqin, une chanteuse mezzo-soprano et deux musiciens-capteurs électroniques se rencontrent pour la première fois pour présenter « Float Inside ». Ils créent une fusion de musique drone, de folklore chinois, de folklore suisse et de musique ambient contemporaine. Une expérience intense qui fait perdre la tête en toute quiétude. Réservation obligatoire. Paiement sur place (espèces ou chèque). Tarifs : 17€ / 15€ (tarifs Ville de Paris) Patronage Laïque Jules Vallès 72 avenue Félix Faure Paris 75015 Quartier de Javel Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.patronagelaique.eu/event-details/float-inside »}] Concert Float Inside Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Code postal 75015 Lieu Patronage Laïque Jules Vallès Adresse 72 avenue Félix Faure Ville Paris Lieu Ville Patronage Laïque Jules Vallès Paris Latitude 48.84006 Longitude 2.285056 latitude longitude 48.84006;2.285056

Patronage Laïque Jules Vallès Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/