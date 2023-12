Arias Baroque Patronage Laïque Jules Vallès Paris, 26 janvier 2024, Paris.

Arias Baroque Vendredi 26 janvier 2024, 20h00 Patronage Laïque Jules Vallès

Tarif Plein : 17€

Tarif Réduit : 15€

(tarifs Ville de Paris)

Les Castrats, avec leur tessiture si particulière, ont marqué le XVIIe et le XVIIIe siècle par la pureté et la limpidité de leur timbre de voix. Peu d’artistes sont aujourd’hui capables de vous envouter comme un « Farinelli » si ce n’est Mathieu Salama, ce sopraniste lyrique contre-ténor à la voix si particulière, si différente et aux inflexions parfois enfantines voire étranges, va faire revivre le répertoire d’arias et airs d’opéra, composés pour les grands castrats par Haendel, Caccini, Caldara, Porpora, mais aussi Bach ou Purcell.

Mathieu Salama accompagné du gambiste Bruno Angé et du théorbiste Olivier Pelmoine, vous donnent rendez-vous pour un concert inoubliable en hommage aux castrats et à l’âge d’or de ces voix disparues, à réserver au plus vite !

Patronage Laïque Jules Vallès 72 avenue Félix Faure Paris 75015

Mathieu Salama