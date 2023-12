Musique Chinoise Patronage Laïque Jules Vallès Paris, 19 janvier 2024, Paris.

Musique Chinoise Vendredi 19 janvier 2024, 20h00 Patronage Laïque Jules Vallès Réservation obligatoire. Paiement sur place (espèces ou chèque).

Tarif Plein : 17€

Tarif Réduit : 15€

(tarifs Ville de Paris)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-19T20:00:00+01:00 – 2024-01-19T21:00:00+01:00

Fin : 2024-01-19T20:00:00+01:00 – 2024-01-19T21:00:00+01:00

Concert organisé en partenariat avec le Mandapa.

Instruments à cordes traditionnels chinois, le pipa et le guzheng vous entraineront dans un dialogue entre culture chinoise et culture française. Bing Wu, depuis les années 2000, ne cesse de valoriser ce dialogue grâce à sa musique et sa pratique.

Patronage Laïque Jules Vallès 72 avenue Félix Faure Paris 75015 Quartier de Javel Île-de-France

Concert Musique Chinoise

Bing Wu