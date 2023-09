FESTIVAL : UNISSONS NOUS, CONTRE LE RACISME & LE FASCISME Patronage Laïque Guérin Brest, 30 septembre 2023, Brest.

FESTIVAL : UNISSONS NOUS, CONTRE LE RACISME & LE FASCISME 30 septembre et 1 octobre Patronage Laïque Guérin Entré libre

Qui sommes-nous ?

Le FAR-Brest (Front Antiraciste de Brest) est un collectif de militant-es Brestoi-ses appartenant ou pas à des organisations associatives, syndicales, politiques ayant comme objectif de faire front localement, et dans la durée, face à la montée du racisme et du fascisme.

Pourquoi ce festival ?

Face à l’exacerbation des violences racistes et fascistes nous voulons agir ensemble pour une société réellement démocratique et débarrassée de l’exploitation et de toutes les oppressions.

Habitant-es des quartiers populaires, syndicalistes, gilets jaunes, féministes, écologistes…

Malgré des histoires et des vécus très différents, nous avons des causes communes et tout intérêt à nous unir !

C’est pour cela que nous lançons cette initiative qui en appellera d’autres afin de nous rencontrer, tisser des liens, de réfléchir sur les stratégies à adopter.

Que contiendra t-il ?

Lors du festival «UNISSONS NOUS, CONTRE LE RACISME & LE FASCISME » nous proposerons des ateliers, tables rondes, débats, projection de film, repas, boxe, écriture de textes à rapper sur scène…

Les thématiques abordées seront variées : comment contrer les idées reçues sur l’immigration, dénoncer les violences policières et l’injustice, connaître les luttes syndicales existantes contre le racisme, et lutter contre le fascisme montant…

Front Antiraciste de Brest

front.antiraciste.brest@proton.me

instagram: @front.antiraciste.brest https://openagenda.com/mon-petit-ponant/events/unissons-nous-contre-le-racisme-et-le-fascisme

Cagnotte: https://www.papayoux-solidarite.com/fr/collecte/festival-a-brest-unissons-nous-contre-le-racisme-le-fascisme Merci pour votre soutien! Les dons serviront à rembourser les frais de déplacement des intervenants, les impressions, etc.

SAMEDI 30 SEPTEMBRE

10h : Accueil/Café

10h30-12h30 : Présentation d’un livre + discussions

« Clément Méric. Une vie, des luttes »

12h30-14h : Repas + plateau Radio

14h-16h :

Table ronde « mobilisations contre le racisme et pour l’égalité des droits » avec des militants de la marche des solidarités et des collectifs de sans papiers de Paris

Boxe ou Juji Tsu Brésilien

16h-18h :

Atelier rap

Boxe ou Juji Tsu Brésilien

18h-19h30 : Scène ouverte

19h30-20h30 : Repas

20h30-22h : DJ (reggae/dub – afrofunk – musique des îles)

DIMANCHE 1 OCTOBRE

10h-12h : Tournoi de foot ouvert à toutes et tous. Les équipes se feront sur place

12h : Repas

13h-15h : Projection du documentaire « Les petites mains invisibles » sur la lutte des salariés d’ONET + discussions (grande salle)

15h-16h :

• Présentation et débat sur la loi immigration/loi Darmanin

• Contes pour enfants : lecture de l’autrice d’albums jeunesse Anne Gaelle Morizur avec l’illustratrice Florence Dollé

16h-18h :

• Récit d’une lutte syndicale antiraciste avec un syndicaliste de la CGT Morlaix

• Atelier arts plastiques pour enfants

Patronage Laïque Guérin 1, rue Alexandre Ribot 29200 Brest Brest 29200 Saint-Martin Finistère Bretagne [{« link »: « mailto:front.antiraciste.brest@proton.me »}, {« link »: « https://openagenda.com/mon-petit-ponant/events/unissons-nous-contre-le-racisme-et-le-fascisme »}, {« link »: « https://www.papayoux-solidarite.com/fr/collecte/festival-a-brest-unissons-nous-contre-le-racisme-le-fascisme »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T10:00:00+02:00 – 2023-09-30T23:30:00+02:00

2023-10-01T10:00:00+02:00 – 2023-10-01T18:00:00+02:00