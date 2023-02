Patrizia Ciofi à la Ste Chapelle Piano, Edward Liddal LA SAINTE CHAPELLE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Patrizia Ciofi à la Ste Chapelle Piano, Edward Liddal LA SAINTE CHAPELLE, 1 avril 2023, PARIS. Un spectacle à la date du 2023-04-01 à 20:00. Tarif : 44.0 à 66.0 euros. Les portes ferment 5mn avant Le début du concert Venir 30mn avant Carte blanche à Patrizia Ciofi, soprano Piano, Edward Liddal Sa voix de soprano lyrique légère et sa pleine maîtrise du registre de colorature lui valent de remporter plusieurs compétitions internationales. Italienne, elle fait en 1996 ses débuts à La Scala sous la baguette de Riccardo Muti dans La Traviata. Elle y retourne dès l'année suivante en Adina dans L'Elixir d'amour de Donizetti. Suivent ses débuts à l'Opéra de Paris en 1999 en Nanetta (Falstaff). Théâtre royal de Madrid , Théâtre du Châtelet, l'Opéra d'Etat de Bavière, Théâtre des Champs Elysées, Festival Rossini de Pesaro, Opéra de Lyon Lyon aux côtés de Roberto Alagna, Covent Garden, Opera de Zurich, Chicago aux côtés de Jonas Kaufmann, Opéra de Paris, Chorégies d'Orange, Berlin, Marseille, Monte Carlo, La Fenice, Liceu de Barcelone… Patrizia Ciofi a depuis interprété tous les grands rôles de Prima Donna du répertoire de lyrique légère (Gilda, Sonnambula, Adina, Giulietta, Violetta, Juliette, Lucia di Lammermoor…) qui l'ont consacrée reine internationale et incontestée du Bel Canto. Elle vit à Paris et a également beaucoup chanté les grandes héroïnes coloratures ou lyriques légères du répertoire français (les quatre héroïnes des Contes d'Hoffmann, Manon, Ophélie….)

Lieu LA SAINTE CHAPELLE Adresse 6, BD DU PALAIS Ville PARIS Tarif 44.0-66.0

