Patrimonialisations 2/3 Salle Rhône 2 Lyon, lundi 24 juin 2024.

Patrimonialisations 2/3 Hélène SIRVEN, Yuning TENG, Maria Inez TURAZZI Lundi 24 juin, 11h00 Salle Rhône 2

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-24T11:00:00+02:00 – 2024-06-24T12:30:00+02:00

Fin : 2024-06-24T11:00:00+02:00 – 2024-06-24T12:30:00+02:00

L’intérêt pour les choix, les pratiques et les usages sociaux du patrimoine a favorisé l’émergence et la diffusion du néologisme « patrimonialisation », peu à peu introduit dans l’action publique et les sens commun des différentes communautés linguistiques. La récurrence à la forme transitive et plurielle révèle un accent mis sur les opérations dynamiques et multifacettes appliqués aux objets patrimoniaux par l’interaction de sujets, logiques, cadres et expériences divers. Les systèmes de patrimonialisation permettent un regard particulier sur l’histoire, puisqu’ils placent le choix et la préservation des ‘lieux de mémoire’ au centre des tensions sociales et politiques, du passé et du présent. La remise en cause des hégémonies centralisatrices et l’attention sur les singularités locales dans leur interaction avec l’histoire globale indiquent de nouvelles perspectives sur les patrimonialisations, notamment dans les sociétés postcoloniales.

Comment s’opèrent les patrimonialisations dans leurs genèses historiques ? Comment un bien public ou privé, un savoir-faire, une pratique ou un événement deviennent-ils des objets patrimoniaux ? Comment sont-ils identifiés et hiérarchisés ? Ces hiérarchies influencent-elles la conservation et l’appropriation des objets patrimoniaux et leur inscription dans une échelle de valeurs de plus en plus standardisée et mondialisée? Les acteurs sont-ils en mesure de garantir la préservation de ce qu’ils transforment en patrimoine pour eux-mêmes et pour les générations futures ? Peut-on parler d’auto-patrimonialisation et de sur patrimonialisation ? Résultat de disputes et de négociations, de consensus et de dissensions, ces processus s’insèrent dans les enjeux mondiales du patrimoine.

L’approche anthropologique des différentes expériences culturelles autour de ces processus « nous invite à repenser le monde du matériel avec un monde de matières en perpétuelle transformation » (CIHA, Appel à sessions). La création artistique, les lieux de formation, les ateliers de travail, les espaces d’exposition, le marché de l’art, la fabrication des matériaux, entre autres sujets et territoires de l’art, sont convoqués par ces processus. En ce sens, la visibilité croissante des biens patrimonialisés offre de nouvelles perspectives pour l’étude de ces phénomènes. L’avènement du numérique a provoqué une transformation radicale dans la mobilisation cognitive, esthétique et affective des biens et processus patrimoniaux. La photographie, ayant participé activement à la fabrication et perception de patrimoines divers, a instauré une culture sur les objets matériels et immatériels du passé et, en même temps, un profond renouvellement technologique et conceptuel de ses pratiques et usages. On pourrait en dire autant du livre, du musée, du monument, du paysage, de l’œuvre d’art.

Les processus de patrimonialisation indiquent également que les objets matériels du passé et ceux qui émergent aujourd’hui soient regardés comme une matérialité en permanente interaction avec le choix de mémoire et de l’oubli. Explorer les similitudes, les différences et les connexions entre ces processus, parfois extrêmement hétérogènes, est enrichissant pour l’histoire de l’art. Et vice versa. Malgré la multiplicité des approches locales du patrimoine, les patrimonialisations sont concernées par les mêmes enjeux globaux qui traversent l’art, sa matérialité, son histoire et son avenir (la bibliographie de référence sur le thème peut être enrichie des différents contributions).

