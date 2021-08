Talence Ville de Talence Gironde, Talence Patrimoinje “l’eau au fil du ruisseau d’Ars” Ville de Talence Talence Catégories d’évènement: Gironde

Talence

Patrimoinje “l’eau au fil du ruisseau d’Ars” Ville de Talence, 18 septembre 2021, Talence. Patrimoinje “l’eau au fil du ruisseau d’Ars”

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Ville de Talence

* Parcours artistique * Ateliers * Exposition * Conférence * Spectacle de danse * Animation musicale

Entrée libre

L’évènement patrimoine talençais Ville de Talence 33400 Talence Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Talence Autres Lieu Ville de Talence Adresse 33400 Ville Talence lieuville Ville de Talence Talence