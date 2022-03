Patrimoines en fête ! Visite éphémère du Faou d’autrefois Le Faou, 28 mai 2022, Le Faou.

Patrimoines en fête ! Visite éphémère du Faou d’autrefois Le Faou

2022-05-28 – 2022-05-28

Le Faou Finistère Le Faou

Déambulez le long du circuit urbain des léopards (4km) et découvrez les multiples facettes de la cité et les démonstrations de matelotage, de danse bretonne et de chant breton.

Plus d’infos sur www.lefaou.bzh

http://www.lefaou.bzh/

Déambulez le long du circuit urbain des léopards (4km) et découvrez les multiples facettes de la cité et les démonstrations de matelotage, de danse bretonne et de chant breton.

Plus d’infos sur www.lefaou.bzh

Le Faou

dernière mise à jour : 2022-03-11 par