« Patrimoine(s) en fête ! » à Balbronn Église romane et cimetière fortifié, 18 septembre 2021, Balbronn.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

### Les amis de l’orgue de Balbronn proposent «Patrimoine(s) en fête !»: un week-end pour découvrir le site de l’église fortifiée de Balbronn. **Au programme :** Expositions * Contemplation et repos – peinture à l’encre de Chine. Par Clothilde Véron-Lutz * Vues insolites de la cathédrale de Strasbourg – photos. Par le Club Photo-Vidéo des Industries Électrique et Gazière de Strasbourg * L’emblématique cathédrale – peinture. Par Aurélien Schimberlé Visites guidées * l’Église romane et ses fortifications * l’Orgue Silbermann/Guerrier Concert * Dialogues exquis – l’oeuvre de Wolfgang Carl Briegel, avec l’ensemble Dulcis Melodia, _à 20h30 le samedi 18._ Animations pour les enfants * À la recherche du mystère de Barberousse * Jeux d’adresse Petite restauration sur place.

Gratuit. Entrée libre.

Église romane et cimetière fortifié Place du Pasteur Albert Kiefer, 67310 Balbronn

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-18T20:30:00 2021-09-18T21:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

