Toute la journée : expositions “Miniaturesque” et “Les Moulins du Foron”. A 11h et à 16h : visite commentée du Moulin de Carra. A 15h : concert de l’atelier instrumental du Collège Paul Langevin. Le Moulin de Carra fête les journées européennes du patrimoine et ouvre à tous ses portes : expositions, visite, et animation musicale au programme ! Moulin de Carra Rue du vieux moulin, 74100 Ville-la-Grand, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Ville-la-Grand Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00

