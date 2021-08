Saint-Étienne-de-Gourgas Atelier Hérault, Saint-Étienne-de-Gourgas Patrimoine vivant : l’atelier du sculpteur sur pierres Atelier Saint-Étienne-de-Gourgas Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Étienne-de-Gourgas

Patrimoine vivant : l’atelier du sculpteur sur pierres Atelier, 18 septembre 2021, Saint-Étienne-de-Gourgas. Patrimoine vivant : l’atelier du sculpteur sur pierres

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Atelier

Dialogues intimes —————– Chaque fois qu’en montagne, je ramasse une pierre pour la tailler, j’ai un instant d’hésitation… Alain DESPRES film YouTube : [https://www.youtube.com/watch?v=8VPyF_WqzQM](https://www.youtube.com/watch?v=8VPyF_WqzQM)

Entrée libre, 10 personnes maximum en même temps

Je vous invite à venir découvrir mon atelier et mes sculptures sur pierres en taille directe. Atelier 476 route d’Aubaygues, 34700 Saint-Étienne-de-Gourgas Saint-Étienne-de-Gourgas Latigat Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Saint-Étienne-de-Gourgas Autres Lieu Atelier Adresse 476 route d'Aubaygues, 34700 Saint-Étienne-de-Gourgas Ville Saint-Étienne-de-Gourgas lieuville Atelier Saint-Étienne-de-Gourgas