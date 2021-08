Thonac Parc du Thot Dordogne, Thonac Patrimoine vivant, faune européenne de la préhistoire à nos jours Parc du Thot Thonac Catégories d’évènement: Dordogne

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Parc du Thot

### Visite guidée du parc animalier autour d’espèces animales emblématiques de la préhistoire et de leurs relations avec les humains au cours du temps. Au Parc du Thot, venez découvrir l’homme de Cro-Magnon et sa relation avec les animaux qui ont vécu à son époque, qu’il a parfois peints ou chassés. Promenez-vous autour du parc des loups et participez à l’animation de réalité augmentée pour rencontrer les animaux disparus de la préhistoire.

Réservation conseillée.

Parc du Thot Maillol, 24290 Thonac

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

