Partez à la découverte des paysages extérieurs du campus et portez un nouveau regard sur le patrimoine avec cette initiation au dessin d’extérieur ! Les artistes Fabien Viola et Alban Alapini vont vous permettre de découvrir le dessin ou d’approfondir votre pratique lors de cet atelier. Avec différentes techniques comme le pastel, le crayon et le stylo, faites entrer le dessin dans votre quotidien ! Le matériel nécessaire à l’atelier est fourni. L’atelier est accessible à partir de 18 ans. L’inscription est obligatoire.

Bâtiment EST/ Université Grenoble Alpes 675 avenue centrale, 38400 Saint-Martin-d’Hères, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes La Tronche Isère



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:30:00