Lambesc Lambesc Bouches-du-Rhône, Lambesc “Patrimoine tous azimuts !” – Journées du Patrimoine Lambesc Lambesc Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Lambesc

“Patrimoine tous azimuts !” – Journées du Patrimoine Lambesc, 18 septembre 2021, Lambesc. “Patrimoine tous azimuts !” – Journées du Patrimoine 2021-09-18 10:00:00 – 2021-09-19 17:00:00 Place de la République Jacquemard

Lambesc Bouches-du-Rhône Les Amis du Vieux Lambesc vous invitent dans l’antre du Jacquemard pour vous présenter l’histoire des monuments emblématiques du patrimoine lambescain.

A l’issue de votre visite et muni d’un petit guide, vous vous amuserez à retrouver le riche patrimoine de la ville depuis la plate-forme supérieure du Jacquemard. Visite commentée du Jacquemard. +33 6 63 17 60 92 Les Amis du Vieux Lambesc vous invitent dans l’antre du Jacquemard pour vous présenter l’histoire des monuments emblématiques du patrimoine lambescain.

A l’issue de votre visite et muni d’un petit guide, vous vous amuserez à retrouver le riche patrimoine de la ville depuis la plate-forme supérieure du Jacquemard. dernière mise à jour : 2021-08-25 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Lambesc Autres Lieu Lambesc Adresse Place de la République Jacquemard Ville Lambesc lieuville 43.65485#5.26308