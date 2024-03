Patrimoine remarquable : atelier de concertation Salle Camelot, Mairie de quartier Vieux-Lille Lille, mercredi 7 février 2024.

Patrimoine remarquable : atelier de concertation 1er atelier de concertation du PSMV le mercredi 7 février 2024 à 18h Mercredi 7 février, 18h00 Salle Camelot, Mairie de quartier Vieux-Lille Entrée libre

Le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) est le document d’urbanisme du Site Patrimonial Remarquable de Lille (SPR). Il permet la restauration et la mise en valeur du centre historique de la Ville (quartiers Lille Centre et Vieux-Lille).

Participez au 1er atelier de concertation sur la thématique de la « métamorphose paysagère » qui se déroulera le 7 février prochain à 18h à la Salle Camelot (Vieux-Lille).

