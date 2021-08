Penne-d'Agenais Église Saint-Pierre de Noaillac Lot-et-Garonne, Penne-d'Agenais « Patrimoine pour tous, par tous », venez découvrir l’évolution architecturale de cette église Église Saint-Pierre de Noaillac Penne-d'Agenais Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

« Patrimoine pour tous, par tous », venez découvrir l’évolution architecturale de cette église Église Saint-Pierre de Noaillac, 18 septembre 2021, Penne-d'Agenais. « Patrimoine pour tous, par tous », venez découvrir l’évolution architecturale de cette église

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Pierre de Noaillac Gratuit. Entrée libre.

Venez vous approprier le projet de restauration de l’église Saint-Pierre de Noaillac et vous promener sur une variante du chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Église Saint-Pierre de Noaillac Lieu-dit Cassagne, 47140 Penne d’Agenais Penne-d’Agenais La Grangette Sud Lot-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

