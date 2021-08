Épinal Musée de l'image Épinal, Vosges Patrimoine pour tous – Musée de l’Image Musée de l’image Épinal Catégories d’évènement: Épinal

Au programme, de 10h à 18h : Départ toutes les 30 minutes : Suivez le guide / Un médiateur vous accompagne dans une de nos salles d’exposition et vous propose, en 45 minutes top chrono, quelques clefs de lecture du parcours. À votre arrivée, inscrivez-vous à une ou plusieurs des visites guidées programmées. Les salles d’exposition temporaires sont accessibles uniquement en compagnie d’un guide. De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h : Mise en train / Composez en typographie manuelle une expression sur le thème du voyage et imprimez votre texte autour d’une locomotive, xylogravure de Jean-Paul Marchal. À votre arrivée, suivez le parcours de la chaîne d’impression avec les membres de l’imprimerie Bâtard (Nancy) qui vous guideront dans votre création. Des gants à usage unique seront fournis aux personnes participant à l’atelier. En continu : En chantier / Le futur espace dédié au graveur-typographe Jean-Paul Marchal est en cours de construction. Découvrez les coulisses du chantier. Animations accessibles sans réservation. Le port du masque est obligatoire pour tous les visiteurs de plus de 11 ans. La présentation du pass sanitaire est demandée pour les visites guidées.

Entrée libre

À l'occasion de la Fête des Images à Épinal et des Journées européennes du patrimoine, l'équipe du musée vous accueille tout le weekend, en entrée libre.

