“Patrimoine pour tous” : La Chapelle Saint Gabriel Tarascon, 18 septembre 2021, Tarascon.

“Patrimoine pour tous” : La Chapelle Saint Gabriel 2021-09-18 – 2021-09-19

Tarascon Bouches-du-Rhône

Portes ouvertes samedi 18 et dimanche 19 de 14h à 18h

Visite commentée samedi 18 et dimanche 19 à 16h30, Les Amis de la Chapelle Saint Gabriel vous accompagnent dans la découverte du site, de son histoire et de l’architecture exceptionnelle de ce monument “Roman”.

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine et sur le thème 2021 “Patrmoine pour tous” les Amis de la Chapelle Saint Gabriel ouvrent les portes du site samedi et dimanche de 14h à 18h.

st.gabriel.asso@orange.fr http://www.amissaintgabriel.chez.com/

Portes ouvertes samedi 18 et dimanche 19 de 14h à 18h

Visite commentée samedi 18 et dimanche 19 à 16h30, Les Amis de la Chapelle Saint Gabriel vous accompagnent dans la découverte du site, de son histoire et de l’architecture exceptionnelle de ce monument “Roman”.

dernière mise à jour : 2021-08-30 par