“Patrimoine pour tous” avec En Vadrouille Tarascon, 18 septembre 2021, Tarascon.

“Patrimoine pour tous” avec En Vadrouille 2021-09-18 – 2021-09-19

Tarascon Bouches-du-Rhône

Samedi 18 septembre à 10h et à 14h

L’association en Vadrouille vous convie à une visite guidée “panoramique” de Tarascon, un voyage dans le temps. De son célèbre Château à l’église Saint Jacques, en passant par les Hôtels particuliers, le théâtre, les passages couverts et l’église Sainte Marthe ! Histoire et architecture se mêlent au travers de se “Patrimoine pour Tous 2021”.



Dimanche 19 septembre à 18h : People et personnalités locales !

Découvrez les figures “mythiques” qui ont façonnés l’image de Tarascon , l’aventurier “Tartarin” personnage du Roman d’Alphonse Daudet, Sainte Marthe venu dompter la Tarasque, le bon Roi René Comte de Provence, mais aussi Richelieu, Napoléon III, Alexandrine Brémond (la poétesse), Frédéric Mistral (le Félibre), Marcel Pagnol …

Un voyage, en famille, dans le temps où architecture et histoire se mêlent. La balade débute de son château, célèbre “Joyau” de la Provence, passe par Saint Jacques, les Hôtels particuliers, le théâtre, les passages couverts pour finir à Sainte Marthe.

