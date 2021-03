Patrimoine mondial en Francophonie À distance – En ligne, 20 mars 2021-20 mars 2021, Saint-Calais.

Patrimoine mondial en Francophonie

À distance – En ligne, le samedi 20 mars à 10:00

Patrimoine mondial en Francophonie ———————————- L’objectif de cet edit-a-thon est de créér des bons articles sur Wikipédia en désébauchant ceux sur le Patrimoine mondial dans les pays francophones. Le [Groupe d’utilisateurs wikimédia sur le patrimoine mondial](https://meta.wikimedia.org/wiki/Wiki_World_Heritage_User_Group) ou _Wiki World Heritage User Group_ est un groupe d’utilisateurs qui vise à promouvoir le rôle du patrimoine culturel et immatériel comme bien commun. Il vise, par une approche collaborative, à fédérer des personnes intéressées à la fois par les projets wikimédia et par la diversité religieuse et culturelle des monuments inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. ### Informations pratiques Samedi 20 mars De 10 h 00 à 13 h 00 (Heure de Paris) Présentation de Wikipédia et du groupe d’utilisateurs, encadrement et formation pour débutants et avancés. Bienvenue à tous ! Du 20 au 31 mars : désébauchisation et création d’articles. ### Déroulement La séance initiale de cet [événement](https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Mois_de_la_contribution_2021/Patrimoine_mondial_en_Francophonie) serait de 3 heures, de 10h à 13h. La première partie environ 30 à 40 minutes serait consacrée à une présentation de Wikipédia et du groupe d’utilisateurs du Patrimoine mondial. Les deux heures restantes seraient consacrées à la contribution active des participants.

Dans le cadre du Mois de la contribution francophone sur Wikipédia, un édit-a-thon sur le Patrimoine mondial en Francophonie est organisé du samedi 20 mars au mercredi 31 mars 2021.

À distance – En ligne Zoom Saint-Calais



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-20T10:00:00 2021-03-20T13:00:00