du samedi 14 mai au dimanche 15 mai à Maison des Minéraux prix libre conscient

Au coeur de la collection de minéraux du Massif Armoricain, découvrez le patrimoine minier du centre Bretagne avec l’ASAM (association de sauvergarde de l’ancienne mine de plomb argentifère). Maison des Minéraux Saint hernot – 29160 Crozon Saint-Hernot Finistère

2022-05-14T14:30:00 2022-05-14T18:30:00;2022-05-15T14:30:00 2022-05-15T18:00:00

