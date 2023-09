Journées européennes du patrimoine à Auxelles-Haut Patrimoine minier du mont Ménard Auxelles-Haut, 16 septembre 2023, Auxelles-Haut.

Journées européennes du patrimoine à Auxelles-Haut Samedi 16 septembre, 09h00 Patrimoine minier du mont Ménard Prévoir des jumelles si vous en avez, ainsi que de bonnes chaussures.

La LPO organise une sortie de découverte du patrimoine minier du XVIe siècle et du patrimoine naturel à la chaume du mont Ménard, qui est classé Espace naturel sensible. Cette sortie sera animée par Bernard Binetruy et Bernard Marconot.

RDV à 9h sur le parking près du cimetière à Auxelles-Haut.

Patrimoine minier du mont Ménard Parking près du cimetière, Rue du Château 90200 Auxelles-Haut Auxelles-Haut 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté https://bfc.lpo.fr/ Patrimoine minier du XVIe siècle et patrimoine naturel à la chaume du mont Ménard, qui est classé Espace naturel sensible. parking puis marche.

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

Pic mar © Frank Vassen