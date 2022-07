PATRIMOINE MÉMORIEL Lamalou-les-Bains Lamalou-les-Bains Catégories d’évènement: Hérault

Hérault Visite au cimetière… Symbolisant

une porte vers l’ailleurs, le monument

funéraire sert également à demeurer

parmi les vivants. Laisser une trace de sa

personnalité, de son statut social, d’une

oeuvre accomplie ou de ses convictions

spirituelles est une préoccupation qui se

traduit dans l’esthétique du monument,

à travers les représentations et l’épitaphe.

Les cimetières recèlent ainsi un patrimoine

funéraire qui a beaucoup à raconter.

Ronan, votre guide, vous propose une

déambulation dans les allées du cimetière

de Lamalou-les-Bains, suivie d’une visite

