Au cours de ce circuit à pied, découvrez comment le regard porté sur le patrimoine industriel a évolué depuis une vingtaine d’années, et comment sa réhabilitation s’est opérée avec notamment deux exemples : les Archives Nationales du Monde du Travail, ancienne filature réhabilitée par l’architecte Alain Sarfati, et l’Ecole Nationale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, installée dans une ancienne usine.

8€ / 6.5€ / Gratuit – Sur réservation

Dans le cadre de la Journée Nationale de l'Architecture.

