Hauteroche Hauteroche 39570, Hauteroche Patrimoine historique de Mirebel – Les sorties nature et secrets de plantes Hauteroche Hauteroche Catégories d’évènement: 39570

Hauteroche

Patrimoine historique de Mirebel – Les sorties nature et secrets de plantes Hauteroche, 19 août 2021, Hauteroche. Patrimoine historique de Mirebel – Les sorties nature et secrets de plantes 2021-08-19 – 2021-08-19

Hauteroche 39570 Hauteroche Sentier botanique de l’Heute sur le site Historique du Château médiéval du 12ème siècle.

RDV à 9h30 au parking de l’église de Mirebel commune de Hauteroche

* Durée 1h30 environ

* Ouvert à tout public

* Participation libre

* Réservation et renseignements au 06 72 77 79 57 Bonnes chaussures pour marcher.

En raison du Covid-19 petit groupe https://patrimoine-historique-mirebel.jimdofree.com/ Sentier botanique de l’Heute sur le site Historique du Château médiéval du 12ème siècle.

RDV à 9h30 au parking de l’église de Mirebel commune de Hauteroche

* Durée 1h30 environ

* Ouvert à tout public

* Participation libre

* Réservation et renseignements au 06 72 77 79 57 Bonnes chaussures pour marcher.

En raison du Covid-19 petit groupe dernière mise à jour : 2021-08-15 par

Détails Catégories d’évènement: 39570, Hauteroche Autres Lieu Hauteroche Adresse Ville Hauteroche lieuville 46.69663#5.72585