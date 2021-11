Bethoncourt Bethoncourt Bethoncourt, Doubs Patrimoine gourmand : Le deux roues motorisé, frissons et liberté Bethoncourt Bethoncourt Catégories d’évènement: Bethoncourt

Bethoncourt Doubs Bethoncourt Patrimoine gourmand ce sont des soirées de partage musical autour d’un repas original préparé et servi par les apprentis du CFA du pays de Montbéliard. Dîner-Conférence-Concert

Vélomoteur, motocyclette, cyclomoteur, moto, scooter… le pays de Montbéliard est de longue date le berceau de modèles emblématiques de deux-roues motorisés, associés au plaisir de la vitesse et de l’évasion. Laissez-vous conter l’histoire des petites et grosses cylindrées… > Tarif : 29€/personne.

> Début des rencontres à 19h au CFA de Bethoncourt. Réservation obligatoire au 03 81 97 36 37 (CFA).

