Savigny Savigny Rhône, Savigny Patrimoine Gourmand : Centre historique de Savigny Savigny Savigny Catégories d’évènement: Rhône

Savigny

Patrimoine Gourmand : Centre historique de Savigny Savigny, 7 septembre 2021, Savigny. Patrimoine Gourmand : Centre historique de Savigny 2021-09-07 10:00:00 10:00:00 – 2021-09-07 14:00:00 14:00:00 Place du 8 mai 1945 Parking de la mairie

Savigny Rhône Savigny EUR 15 15 L’Office de Tourisme vous propose de découvrir le centre historique de Savigny, riche d’un patrimoine remarquable, grâce à une visite guidée en petit groupe, suivie à midi d’un pique-nique de produits locaux concocté par le restaurant Le Clos de L’Abbaye. dernière mise à jour : 2021-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Rhône, Savigny Autres Lieu Savigny Adresse Place du 8 mai 1945 Parking de la mairie Ville Savigny lieuville 45.8171#4.57611