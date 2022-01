Patrimoine & Gastronomie Sarlat-la-Canéda Sarlat-la-Canéda Catégories d’évènement: Dordogne

Sarlat-la-Canéda

Patrimoine & Gastronomie Sarlat-la-Canéda, 5 mars 2022, Sarlat-la-Canéda. Patrimoine & Gastronomie Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir 3 Rue Tourny Sarlat-la-Canéda

2022-03-05 – 2022-03-05 Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir 3 Rue Tourny

Sarlat-la-Canéda Dordogne Sarlat-la-Canéda 7.5 7.5 EUR Dans la ville de La Boëtie, c’est jour de fête! Les rues s’animent autour de la truffe. Quelle belle aubaine pour déambuler dans ces lieux où l’architecture évolue du Moyen Age jusqu’à nos jours. Venant des cuisines, de bons effluves de mets nous donnent aussi l’occasion d’évoquer la richesse gastronomique de Sarlat et du Périgord Noir. INFORMATIONS PRATIQUES :

Notre guide portera une visière et respectera une distance de 2 mètres avec les participants. Port du masque obligatoire et distance d’un mètre entre chaque participant.

Rendez-vous 10 min avant le départ de la visite devant l’Office de Tourisme de Sarlat – 3 rue Tourny 24200 Sarlat NE SOYEZ PAS EN RETARD !

dernière mise à jour : 2022-01-18 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Sarlat-la-Canéda Autres Lieu Sarlat-la-Canéda Adresse Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir 3 Rue Tourny Ville Sarlat-la-Canéda lieuville Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir 3 Rue Tourny Sarlat-la-Canéda