du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Rail Club Terrug Helissen

Pour vous permettre de découvrir le Patrimoine du rail, le Rail Club Terrug Helissen ouvrira les portes de son local situé au 1er étage de l’école primaire de Telgruc-sur-Mer, afin de présenter au public et aux passionnés un Diorama crée sur la section gare d’Argol – Tal Ar Groas de la ligne de chemin de fer métrique Chateaulin-Camaret. [[http://railclubterrugpresquile.over-blog.com/2021/08/de-chateaulin-a-camaret-sur-la-voie-metrique-hom.html](http://railclubterrugpresquile.over-blog.com/2021/08/de-chateaulin-a-camaret-sur-la-voie-metrique-hom.html)](http://railclubterrugpresquile.over-blog.com/2021/08/de-chateaulin-a-camaret-sur-la-voie-metrique-hom.html) _Un fléchage sera positionné pour diriger les visiteurs. Entrée gratuite, demande de renseignements au 06 08 68 96 55, ou par mail_ [_[christianmoureaux@orange.fr](mailto:christianmoureaux@orange.fr)_](mailto:christianmoureaux@orange.fr)

Découverte du patrimoine ferroviaire miniature en presqu’ile de Crozon Rail Club Terrug Helissen Ecole Primaire, 29560,Telgruc Sur Mer Telgruc-sur-Mer Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

