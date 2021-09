Saint-Nazaire 20 bis rue Gabriel Fauré Loire-Atlantique, Saint-Nazaire Patrimoine et mémoire – Association Mémoire et Savoirs Nazairiens 20 bis rue Gabriel Fauré Saint-Nazaire Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

La mémoire familiale se cristallise dans des souvenirs, joies et peines, évènements ou gestes du quotidien. Des objets, des lettres, des photos, un arbre généalogique, des récits, des lieux matérialisent cette mémoire. Les souvenirs familiaux deviennent collectifs, deviennent patrimoine quand ils témoignent d’un habitat, d’un mode de vie, d’un travail, de faits historiques… Les Nazairiens ont beaucoup à dire pour construire l’histoire de la ville. Collecter des parcelles de cette mémoire, c’est la fonction de l’association Mémoire et Savoirs Nazairiens. À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les membres de l’association présentent les collections et le travail accompli. Ils vous invitent à venir à leur rencontre et à participer à un échange sur le thème de Mémoire et patrimoine.

Gratuit. Visites en continu dans la salle Prométhée. Conférence à 16 h le samedi et le dimanche. Réservation obligatoire pour la conférence par mail ou par SMS au numéro indiqué.

Notre mémoire est une richesse. Elle devient patrimoine quand elle témoigne de la vie nazairienne. Collecter cette mémoire, c’est collecter une parcelle du patrimoine commun. Rencontre et échanges. 20 bis rue Gabriel Fauré 20 bis rue Gabriel Fauré 44600 Saint-Nazaire Saint-Nazaire Pertuischaud Loire-Atlantique

