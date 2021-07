Trégastel Trégastel Côtes-d'Armor, Trégastel Patrimoine et Histoire – Visite guidée Trégastel Trégastel Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Trégastel

Patrimoine et Histoire – Visite guidée Trégastel, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Trégastel. Patrimoine et Histoire – Visite guidée 2021-07-15 14:30:00 – 2021-07-15 16:30:00 Route du Bourg Eglise Saint Laurent

Trégastel Côtes d’Armor Visite guidée du Calvaire de l’abbé Bouget et église du bourg : Calvaire monumental élevé par l’abbé Bouget à la fin du XIXe siècle. Eglise Sainte-Anne datant du XIIIe de style gothique et ossuaire du XVIIIe siècle. http://www.tregastel.fr/ Visite guidée du Calvaire de l’abbé Bouget et église du bourg : Calvaire monumental élevé par l’abbé Bouget à la fin du XIXe siècle. Eglise Sainte-Anne datant du XIIIe de style gothique et ossuaire du XVIIIe siècle. dernière mise à jour : 2021-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Trégastel Étiquettes évènement : Autres Lieu Trégastel Adresse Route du Bourg Eglise Saint Laurent Ville Trégastel lieuville 48.81021#-3.49976