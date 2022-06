Patrimoine et gourmandise, balade commentée de Morlanne

Patrimoine et gourmandise, balade commentée de Morlanne, 28 juillet 2022, . Patrimoine et gourmandise, balade commentée de Morlanne



2022-07-28 – 2022-07-28 EUR 5 5 Accompagnée de Sabine du Syndicat du Tourisme, (re)découvrez le village pittoresque de Gaston Fébus. Son architecture, son histoire ! Tout en déambulant dans la rue principale il vous sera dévoilé l’histoire de ce village médiéval. Rendez-vous aux tables de pique-nique du Château pour l’accueil gourmand. Début de la visite à 10h. Sur réservation. De 5 à 15 personnes maximum. Annulation en cas de pluie. Accompagnée de Sabine du Syndicat du Tourisme, (re)découvrez le village pittoresque de Gaston Fébus. Son architecture, son histoire ! Tout en déambulant dans la rue principale il vous sera dévoilé l’histoire de ce village médiéval. Rendez-vous aux tables de pique-nique du Château pour l’accueil gourmand. Début de la visite à 10h. Sur réservation. De 5 à 15 personnes maximum. Annulation en cas de pluie. Accompagnée de Sabine du Syndicat du Tourisme, (re)découvrez le village pittoresque de Gaston Fébus. Son architecture, son histoire ! Tout en déambulant dans la rue principale il vous sera dévoilé l’histoire de ce village médiéval. Rendez-vous aux tables de pique-nique du Château pour l’accueil gourmand. Début de la visite à 10h. Sur réservation. De 5 à 15 personnes maximum. Annulation en cas de pluie. dernière mise à jour : 2022-06-20 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville