Patrimoine et gourmandise, balade commentée de Morlaàs

2022-07-05 09:30:00 – 2022-07-05 EUR 5 Avec Christine, raconteur de pays, cheminez dans la ville et découvrez l’histoire de cette ancienne capitale historique du Béarn, au travers de son histoire, de son architecture et ses légendes. Amusez-vous à retrouver les dernières traces bâties, témoignages de son riche passé. RDV à l’Office de Tourisme pour l’accueil gourmand.

Début de la visite à 10h. Sur réservation. De 5 à 15 personnes maximum. Annulation en cas de pluie. Avec Christine, raconteur de pays, cheminez dans la ville et découvrez l’histoire de cette ancienne capitale historique du Béarn, au travers de son histoire, de son architecture et ses légendes. Amusez-vous à retrouver les dernières traces bâties, témoignages de son riche passé. RDV à l’Office de Tourisme pour l’accueil gourmand.

