du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Le Mas des Jacobins

Initiation au géocaching, au travers de la découverte de plusieurs géocaches le long d’un parcours dédié au patrimoine historique. Bus Sibra: arrêt Pringy Mairie ligne 18 ligne J dimanches et jours fériés arrêt: groupe scolaire Suivez les guides et leurs smartphones ou bien, jouez par vous-même, en téléchargeant l’application en amont de la visite sur votre smartphone ou votre GPS de randonnée Le Mas des Jacobins 35 place Georges Boileau Pringy Annecy Pringy Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:30:00

