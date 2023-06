Les façades grenobloises, un patrimoine remarquable Patrimoine et Développement du Grand Grenoble Grenoble, 16 septembre 2023, Grenoble.

Les façades grenobloises, un patrimoine remarquable Samedi 16 septembre, 10h00, 15h00 Patrimoine et Développement du Grand Grenoble Réservation uniquement sur www.patrimoine-grandgrenoble.fr. Devant le 10 rue Chenoise 10 mn avant le début de la visite.

Les façades Grenobloises représentent un patrimoine remarquable, au même titre que les monuments les plus prestigieux de la Ville. Elles sont la continuité de l’espace public, et le reflet de l’histoire de la citée depuis le XVe siècle jusqu’à notre époque contemporaine.

Savoir lire les grandes lignes d’une façade doit permettre à chacun de reconnaître une époque, un style architectural, une technique constructive, l’évolution des matériaux, de l’art … autant d’éléments qui permettent de comprendre ce qui constitue la richesse d’une architecture urbaine. À Grenoble, la diversité et la qualité de cette architecture est vraiment remarquable, et savoir la déchiffrer et l’interpréter est indispensable pour pouvoir en conserver son essence.

La visite propose donc un survol des façades les plus emblématiques, des ruelles médiévales de l’hyper-centre, jusqu’aux immeubles plus audacieux de la première moitié du XXe siècle, en passant par les prestigieuses façades des quartiers dit « haussmannien ». Elle est l’occasion de découvrir ou de redécouvrir la richesse de notre ville par le biais de l’architecture… et en levant les yeux.

Patrimoine et Développement du Grand Grenoble 10, rue Chenoise, 38000 Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes Grenoble 38000 Canton de Grenoble 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 09 51 86 27 84 http://www.patrimoine-grandgrenoble.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.patrimoine-grandgrenoble.fr »}] Ce bâtiment, dont l’histoire est originale, est un beau témoignage de l’architecture très intéressante de ce quartier ancien. Les peintures du plafond du local, que l’association Patrimoine et Développement occupe, seront présentées au public ainsi que l’histoire de ce très bel immeuble. Tram b : Notre Dame – Musée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

® Sylvie Amselem