Patrimoine en visite "Saint-Savin, voyage dans le temps face à un panorama de rêve !" Saint-Savin

Saint-Savin

17 juillet 2022, Saint-Savin

2022-07-17 10:00:00 – RDV place du Trey, près de la fontaine

Saint-Savin Hautes-Pyrénées Saint-Savin Balade culturelle animée par une guide conférencière.

Balade culturelle animée par une guide conférencière.

Ce petit village de caractère et son ancienne abbaye au passé prestigieux gardent le souvenir des moines, des romantiques et des contemplatifs. Sur inscription auprès de l'Agence Touristique des Vallées de Gavarnie. infotourisme@valleesdegavarnie.com +33 5 62 97 00 25

Ce petit village de caractère et son ancienne abbaye au passé prestigieux gardent le souvenir des moines, des romantiques et des contemplatifs. SAINT-SAVIN RDV place du Trey, près de la fontaine Saint-Savin

