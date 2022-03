Patrimoine en visite “Pierrefitte-Nestalas, laissez-vous chramer par un patrimoine insoupçonné !” Pierrefitte-Nestalas Pierrefitte-Nestalas Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées Balade culturelle animée par une guide conférencière.

Au fil de son histoire, ce carrefour des nestes devenues des gaves, dévoile des richesses de la vie pyrénéenne, avant, pendant et après l’ère industrielle. Sur inscription auprès de l’Agence Touristique des Vallées de Gavarnie. infotourisme@valleesdegavarnie.com +33 5 62 92 71 31 Balade culturelle animée par une guide conférencière.

