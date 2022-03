Patrimoine en visite «Gavarnie, un village au cœur du pyrénéisme et des relations franco-espagnoles, à (re)découvrir avec un regard différent ! » Gavarnie-Gèdre Gavarnie-Gèdre Catégories d’évènement: Gavarnie-Gèdre

Hautes-Pyrénées

Patrimoine en visite «Gavarnie, un village au cœur du pyrénéisme et des relations franco-espagnoles, à (re)découvrir avec un regard différent ! » Gavarnie-Gèdre, 19 juin 2022, Gavarnie-Gèdre. Patrimoine en visite «Gavarnie, un village au cœur du pyrénéisme et des relations franco-espagnoles, à (re)découvrir avec un regard différent ! » RDV devant l’office de tourisme de Gavarnie GAVARNIE Gavarnie-Gèdre

2022-06-19 14:30:00 14:30:00 – 2022-06-19 RDV devant l’office de tourisme de Gavarnie GAVARNIE

Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées Balade culturelle animée par une guide conférencière.

Au pied d’une montagne d’exception, de grande Nature, ce lieu est aussi chargé d’histoire(s). Bergers, voyageurs, pèlerins, romantiques, guides de montagne et leurs clients passionnés ont façonnés ce site incontournable doublement classé par l’UNESCO.

Suggestion pour passer une journée complète et agréable à Gavarnie : profitez d’une balade individuelle au cirque le matin suivie d’un pique-nique ou d’un repas dans un restaurant avant la visite ! Sur inscription auprès de l’Agence Touristique des Vallées de Gavarnie. Balade culturelle animée par une guide conférencière.

Au pied d’une montagne d’exception, de grande Nature, ce lieu est aussi chargé d’histoire(s). Bergers, voyageurs, pèlerins, romantiques, guides de montagne et leurs clients passionnés ont façonnés ce site incontournable doublement classé par l’UNESCO.

Suggestion pour passer une journée complète et agréable à Gavarnie : profitez d’une balade individuelle au cirque le matin suivie d’un pique-nique ou d’un repas dans un restaurant avant la visite ! RDV devant l’office de tourisme de Gavarnie GAVARNIE Gavarnie-Gèdre

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Gavarnie-Gèdre, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Gavarnie-Gèdre Adresse RDV devant l'office de tourisme de Gavarnie GAVARNIE Ville Gavarnie-Gèdre lieuville RDV devant l'office de tourisme de Gavarnie GAVARNIE Gavarnie-Gèdre Departement Hautes-Pyrénées

Patrimoine en visite «Gavarnie, un village au cœur du pyrénéisme et des relations franco-espagnoles, à (re)découvrir avec un regard différent ! » Gavarnie-Gèdre 2022-06-19 was last modified: by Patrimoine en visite «Gavarnie, un village au cœur du pyrénéisme et des relations franco-espagnoles, à (re)découvrir avec un regard différent ! » Gavarnie-Gèdre Gavarnie-Gèdre 19 juin 2022 Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées

Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées