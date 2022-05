Patrimoine en visite et rencontre pastorale avec un éleveur + grillades à Saugué

2022-08-03 09:45:00 09:45:00 – 2022-08-03 10 10 EUR Balade culturelle animée par une guide conférencière. nSur inscription auprès de l’Agence Touristique des Vallées de Gavarnie, au plus tard le lundi 1er août avant 18h. nSortie limitée à 20 personnes. De Gèdre au plateau du Saugué : paysages naturels et culturels, du bourg villageois à la zone de granges foraines, face au Cirque de Gavarnie. Avec visite d’exploitation agricole et rencontre avec Carlo, agriculteur. nSuite à cette visite, poursuivez les échanges avec Carlo autour d’un repas grillades. Il vous invite à sa table ! Balade culturelle animée par une guide conférencière. nSur inscription auprès de l’Agence Touristique des Vallées de Gavarnie, au plus tard le lundi 1er août avant 18h. nSortie limitée à 20 personnes. dernière mise à jour : 2022-05-12 par

