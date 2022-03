Patrimoine en visite “Esquièze, traditions villageoises en Pays Toy au pied d’un château de légendes !” Esquièze-Sère Esquièze-Sère Catégories d’évènement: Esquièze-Sère

Esquièze-Sère Hautes-Pyrénées Esquièze-Sère EUR 5 Balade culturelle animée par une guide conférencière.

Sur la rive droite du Bastan, décodez les traces d’un village montagnard : moulins, fontaines et anecdotes, pierres sculptées jusqu’au superbe décor baroque de l’église Saint Nicolas. Sur inscription auprès de l’Agence Touristique des Vallées de Gavarnie. infotourisme@valleesdegavarnie.com +33 5 62 97 16 00 Balade culturelle animée par une guide conférencière.

