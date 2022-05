Patrimoine en visite : “Esquièze, traditions villageoises en Pays Toy au pied d’un château de légendes”

2022-08-18 17:00:00 17:00:00 – 2022-08-18 Sur la rive droite du Bastan, décodez les traces d’un village montagnard : moulins, fontaines et anecdotes, pierres sculptées jusqu’au superbe décor baroque de l’église Saint Nicolas.

Balade culturelle animée par une guide conférencière. dernière mise à jour : 2022-03-29 par

