Patrimoine en visite dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, 18 septembre 2022, . Patrimoine en visite dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

2022-09-18 14:30:00 – 2022-09-18 Pour la balade culturelle, inscription auprès de l’Agence Touristique des Vallées de Gavarnie. Tout le week-end, au parc d’Argelès, sous chapiteau, de 10h à 19h organisées par la Société d’Études des Sept Vallées, sur le thème « patrimoine et éducation, apprendre pour la vie » : expositions, salon du livre, artisanat.

Balade culturelle animée par une guide conférencière et proposée dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. Pour la balade culturelle, inscription auprès de l’Agence Touristique des Vallées de Gavarnie. dernière mise à jour : 2022-05-16 par

