Patrimoine en visite dans le cadre des Journées du Patrimoine, de Pays et des Moulins 25 juin 2022, Aucun.

RDV devant l'église AUCUN Aucun

2022-06-25 10:00:00 – 2022-06-25 12:00:00

Hautes-Pyrénées

Balade culturelle animée par une guide conférencière et proposée dans le cadre des Journées du Patrimoine, de Pays et des Moulins.

« Au bourg et au moulin ! »

Balade dans le village à la recherche d’indices du passé et du renouveau, avec une guide-conférencière et présentation du moulin en cours de restauration par l’association Le Boularic du Val d’Azun.

Sur inscription auprès de l’Agence Touristique des Vallées de Gavarnie.

infotourisme@valleesdegavarnie.com +33 5 62 97 49 49

