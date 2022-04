Patrimoine en visite dans le cadre des Journées du Patrimoine, de Pays et des Moulins Argelès-Gazost Argelès-Gazost Catégories d’évènement: Argelès-Gazost

Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées « Argelès d’hier et d’aujourd’hui ».

Balade à 2 voix, animée par Nadeta, conteuse-chanteuse occitane et par Brigitte Bellocq, guide-conférencière.

