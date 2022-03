Patrimoine en visite “Aucun, au cœur d’un village montagnard authentique et bien préservé”. Aucun Aucun Catégories d’évènement: Aucun

Hautes-Pyrénées

Patrimoine en visite “Aucun, au cœur d’un village montagnard authentique et bien préservé”. Aucun, 13 juillet 2022, Aucun. Patrimoine en visite “Aucun, au cœur d’un village montagnard authentique et bien préservé”. RDV devant l’église AUCUN Aucun

2022-07-13 17:00:00 – 2022-07-13 RDV devant l’église AUCUN

Aucun Hautes-Pyrénées Aucun Hautes-Pyrénées EUR 5 Balade culturelle animée par une guide conférencière.

En Val d’Azun, laissez-vous séduire par cet ancien chef-lieu de la vallée. Il a su garder les traces d’une société pastorale traditionnelle. Son bâti, son environnement et son église y sont remarquables. Sur inscription auprès de l’Agence Touristique des Vallées de Gavarnie. infotourisme@valleesdegavarnie.com +33 5 62 97 49 49 Balade culturelle animée par une guide conférencière.

En Val d’Azun, laissez-vous séduire par cet ancien chef-lieu de la vallée. Il a su garder les traces d’une société pastorale traditionnelle. Son bâti, son environnement et son église y sont remarquables. RDV devant l’église AUCUN Aucun

dernière mise à jour : 2022-03-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65 CDT65CDT65

Détails Catégories d’évènement: Aucun, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Aucun Adresse RDV devant l'église AUCUN Ville Aucun lieuville RDV devant l'église AUCUN Aucun Departement Hautes-Pyrénées

Aucun Aucun Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aucun/

Patrimoine en visite “Aucun, au cœur d’un village montagnard authentique et bien préservé”. Aucun 2022-07-13 was last modified: by Patrimoine en visite “Aucun, au cœur d’un village montagnard authentique et bien préservé”. Aucun Aucun 13 juillet 2022 Aucun Hautes-Pyrénées

Aucun Hautes-Pyrénées