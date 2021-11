Patrimoine en musique – Concert Jus de fruit Dijon, 14 novembre 2021, Dijon.

Patrimoine en musique – Concert Jus de fruit Musée des Beaux-Arts 1 Rue Rameau Dijon

2021-11-14 – 2021-11-14 Musée des Beaux-Arts 1 Rue Rameau

Dijon 21000

EUR Coralie Ehinger. Devenir une partie de l’instrument

L’artiste Coralie Ehinger vit et travaille à Lausanne, en Suisse. En 1999, elle découvre le Theremin, et ne cessera de s’y intéresser depuis. C’est sous le nom de Therminal C qu’elle déploie pleinement ses inspirations artistiques, tant sonores que visuelles.

Avec Why Note

dmp@ville-dijon.fr

Coralie Ehinger. Devenir une partie de l’instrument

L’artiste Coralie Ehinger vit et travaille à Lausanne, en Suisse. En 1999, elle découvre le Theremin, et ne cessera de s’y intéresser depuis. C’est sous le nom de Therminal C qu’elle déploie pleinement ses inspirations artistiques, tant sonores que visuelles.

Avec Why Note

Musée des Beaux-Arts 1 Rue Rameau Dijon

dernière mise à jour : 2021-10-30 par