2022-04-30 – 2022-04-30

Bolbec Seine-Maritime

Friche mélodieuse : visite et concert à l’atelier-musée du textile à Bolbec

L’association « Bolbec, au fil de la mémoire » au travers de son Atelier-musée du textile, retrace le passé florissant de l’industrie textile à Bolbec et sa région. Après une visite au cœur de l’atelier-musée, le « Quatuor Nomade », formé de professeurs du conservatoire, prendra le relai et vous proposera un concert original autour des musiciens français et des musiques répétitives, en écho à la cadence des machines.

Visite : 20h00

Concert : 21h30

L’accès à l’ensemble des évènements proposés est soumis aux mesures gouvernementales en vigueur (Covid-19)

+33 2 35 38 63 94 https://www.conservatoire-cauxseine.fr/redecouvrez-le-patrimoine-de-caux-seine-agglo-en-musique/

L’association « Bolbec, au fil de la mémoire » au travers de son Atelier-musée du textile, retrace le passé florissant de l’industrie textile à Bolbec et sa région. Après une visite au cœur de l’atelier-musée, le « Quatuor Nomade », formé de professeurs du conservatoire, prendra le relai et vous proposera un concert original autour des musiciens français et des musiques répétitives, en écho à la cadence des machines.

Bolbec

