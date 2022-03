Patrimoine en musique à Vatteville-la-Rue Vatteville-la-Rue, 2 avril 2022, Vatteville-la-Rue.

Patrimoine en musique à Vatteville-la-Rue Rue de l’Église Eglise Saint-Martin Vatteville-la-Rue

2022-04-02 15:00:00 – 2022-04-02 Rue de l’Église Eglise Saint-Martin

Vatteville-la-Rue Seine-Maritime Vatteville-la-Rue

Marchez au cœur du patrimoine de Vatteville-la-Rue et son église : randonnée et concert

Amateurs de randonnée, de nature et de jolis villages, cette sortie est faite pour vous ! Caux Seine tourisme a préparé un circuit qui réservera de belles surprises aux promeneurs curieux. Et pour vous remettre de vos efforts, un concert vous sera offert par l’orchestre de chambre du conservatoire dans un lieu haut en couleur classé Monument Historique : l’église de Vatteville-la-Rue.

Randonnée et concert gratuits et sans réservation, dans la limite des places disponibles.

+33 2 35 38 63 94 https://www.conservatoire-cauxseine.fr/redecouvrez-le-patrimoine-de-caux-seine-agglo-en-musique/

Amateurs de randonnée, de nature et de jolis villages, cette sortie est faite pour vous ! Caux Seine tourisme a préparé un circuit qui réservera de belles surprises aux promeneurs curieux. Et pour vous remettre de vos efforts, un concert vous sera offert par l’orchestre de chambre du conservatoire dans un lieu haut en couleur classé Monument Historique : l’église de Vatteville-la-Rue.

Randonnée et concert gratuits et sans réservation, dans la limite des places disponibles.

dernière mise à jour : 2022-03-08 par